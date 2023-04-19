مقتل طفل في هجوم لمليشيا الحوثي بطائرة مسيرة جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل يمني، يوم الثلاثاء، في هجوم لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بطائرة مسيرة جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي استهدفت، صباح الثلاثاء، أحد المرافق الطبية في مديرية حيس بطائرة مسيرة".



وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل الطفل "جهاد عبده سعيد"، وهو من قرية بيت الحيمي ونزحت أسرته إلى حارة السنة بمدينة حيس.



وأشار المصدر إلى أن الطفل كان يتواجد بالقرب من النقطة الطبية لتجميع علب الماء الفارغة.



ومنذ مطلع شهر رمضان الجاري، قتل وأصيب العشرات من المدنيين جراء الألغام وهجمات لمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة الساحلية.

