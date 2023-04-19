الجوف.. مقتل شاب برصاص ميليشيات الحوثي في حاجز تفتيش في "برط"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، الاثنين، برصاص ميليشيا الحوثي في حاجز تفتيش بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "الشاب عدنان ناجي محمد ناصر الشايف (18 عاما)، قتل، مساء الاثنين، برصاص ميليشيات الحوثي في مديرية برط المراشي".

وأوضح المصدر أن عناصر الميليشيات الحوثية أوقفت سيارة الشايف أثناء مروره في نقطة العادي، وأطلقت النار عليه بعد مشادات كلامية مع أحد عناصر الحوثيين.

وتعتدي عناصر ميليشيات الحوثي بشكل متواصل على المواطنين من أبناء الجوف في النقاط التابعة لها، ويسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.