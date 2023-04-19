شكرا لبحثكم عن خبر مصنع العلم التابع لاولاد هائل سعيد انعم يستغني عن اربعة عمال من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت شركة تابعة لأولاد هائل سعيد بفصل موظفين من أبناء عدن بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار..

وقال الصحفي صديق الطيار: أربعة شباب من عيال عدن موظفين (عمال إنتاج) في مصنع العلم للأكياس المنسوجة في عدن، التابع لأولاد هائل سعيد أنعم.. فترة خدمة الموظفين الأربعة في المصنع تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة، وفجأة قبل حوالي عشرة أيام قالت لهم إدارة المصنع وهم في عملهم : أنتم مفصولين عن العمل وهذا آخر شهر لكم (شهر مارس).. والسبب؟! قالوا لأن عندكم تراكمات غياب لأعوام ماضية..

أعطتهم إدارة المصنع رواتبهم للشهر الماضي، وأوقفت عنهم إكرامية رمضان إلا بشرط التوقيع على "الخروج النهائي"..

واضاف:كلموني الشباب أنهم رغم سنوات العمل الطويلة في المصنع إلا أنهم أول مرة يعرفوا أن هناك قانون أو شرط يعطي إدارة المصنع الحق في فصل الموظف بسبب تراكمات الغياب لسنوات ماضية وكمان قالوا إن إدارة المصنع فاجأتهم بموضوع الاستغناء عنهم دون أي إنذارات مسبقة بحسب ما هو معروف في العمل لدى القطاع الخاص..

واختتم:الشباب الأربعة كلهم من أبناء عدن وفاتحين بيوت إيجار وعندهم أطفال والتزامات أسرية، ولا يوجد لديهم مصدر رزق سوى راتب المصنع..أين الإنسانية التي يتحدث عنها أولاد هائل سعيد وهم يتجرأون على قطع أرزاق الناس بحجج واهية نطالب إدراة مصنع العلم وكل أولاد هائل سعيد بإعادة الموظفين الأربعة إلى عملهم.. وسن قوانين عمل واضحة وعادلة.. والتعامل مع كل موظفيهم بالعدل والمساواة والإحسان، وترك التعامل بالعنصرية والمناطقية والمحسوبية.