شكرا لبحثكم عن خبر القبض على حوثي بزي امراة حاول تفجير المصلين في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، القبض على عنصر حوثي، يحاول تنفيذ عملية إرهابية بحق مئات المصلين، الليلة الماضية.

وقال مصدر أمني لـ "المشهد اليمني" اليوم، إن الإرهابي الحوثي كان متنكرًا بزي امرأة ويرتدي فستانًا نسائي وعباية وبرقعًا نسائيًا، بغرض التمويه وخداع رجال الأمن.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن الخاصة، ألقت القبض على الإرهابي الحوثي وهو يزرع عبوة ناسفة في مسجد، يمتلئ بمئات المصلين اثناء صلاة التهجد، ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وأكد المصدر، ان القوات الخاصة، ستظل كابوسًا يطارد الخلايا الإرهابية في محافظة مأرب، وعيونا ساهرة لحماية ملايين اليمنيين القاطنين فيها.

وأشار إلى حقيقة المليشيات الإرهابية التي لا تراعي حرمة لا لدماء ولا لمساجد ولا لمصلين ولا للشهر الفضيل.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتنكر الخلايا الحوثية الإرهابية بالملابس النسائية، فقد سبق وأن ألقت الأجهزة الأمنية بمأرب، القبض على عدة خلايا متنكرة بزي النساء، بعد تسللها إلى المدينة بغية تنفيذ عمليات إرهابية بحق المدنيين والعسكريين على السواء.