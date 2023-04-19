شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما قاله الرئيس العليمي عند عودته الى العاصمة مساء اليوم .. تصريح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي الى العاصمة المؤقتة عدن. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، عقدوا خلال الاسابيع الاخيرة سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات هامة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الاقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع المحلي، والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن. وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، باسمه واعضاء المجلس عن خالص تهانيه لابناء الشعب في الداخل والخارج بمناسبة الخواتم الرمضانية، وقرب حلول عيد الفطر السعيد. كما هنأ بذكرى النصر، وتحرير العاصمة المؤقتة عدن من المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مثنيا على دور ابطال المقاومة والقوات المسلحة، والاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في صناعة تلك الملحمة التاريخية، ومبادراتهم المستمرة لاعادة اعمار المدينة، فضلا عن تدخلاتهم الانسانية والانمائية في عموم البلاد.

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