"العرادة" يطالب بدور صيني أكبر لحل الأزمة والضغط على طهران لوقف دعمها للحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، جمهورية الصين بلعب دور أكبر لحل الأزمة والضغط على إيران لوقف دعمها لمليشيات الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك خلال لقائه، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام، وفق الوكالة الرسمية "سبأ".



وفي اللقاء، بحث اللواء العرادة مع تشنغ سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقي ، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته جمهورية الصين الشعبية في دعم التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.



ولفت عضو المجلس الرئاسي إلى الدور الصيني الإيجابي في تعزيز الأمن والسلم الدولي وجهود الدبلوماسية الصينية ومساعيها الرامية لمعالجة العديد من القضايا المعقدة والملفات العالقة على المستوى الإقليمي والدولي .



وأعرب عن أمله في أن تلعب الحكومة الصينية دوراً أكبر في حل الأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي سببتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بانقلابها على مخرجات الحوار الوطني واختطاف مؤسسات الدولة، وقصف المدن والاعتداء على المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان في مختلف المحافظات.



وأكد العرادة على "أهمية ممارسة بكين ضغوطاً حقيقية ومؤثرة على طهران لوقف تدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن الداخلية ورفع يدها عن المليشيات الحوثية والتوقف عن دعمها وإمدادها بالأسلحة والأموال".



بالإضافة إلى "العمل على تهيئة الاجواء لإنجاح كافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل في بلادنا وفقاً للمرجعيات الثلاث الأساسية التي تحظى بإجماع دولي وإقليمي ومحلي".

