في حصيلة أولية.. الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 142 نتيجة حادثة تدافع بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، مقتل وإصابة نحو 142 شخصًا، في حصيلة أولية لحادثة تدافع أمام مركز توزيع مساعدات مالية، في العاصمة صنعاء، مساء الأربعاء.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فإن حادثة التدافع أسفرت عن سقوط 78 قتيلاً و66 مصاباً حصيلة أولية لحادثة التدافع التي وقعت أمام مدرسة معين بالقرب من باب اليمن، خلال تجمعهم لاستلام معونة مالية مقدمة من رجل الأعمال حسن الكبوس.

وتضاربت الأنباء عن سبب الحادث، بين ماس كهربائي، أثناء تدافع المواطنين، وتساقط الأمطار، وبين اتهامات للحوثيين أن الحادثة كانت بسبب تفريقهم للمواطنين المتجمعين عبر إطلاق الرصاص الحي.



وتداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو للضحايا الذين سقطوا، وسط تضارب الأنباء عن الحصيلة النهائية لضحايا هذه الحادثة المؤلمة.

يأتي هذا في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنين في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة انقطاع المرتبات، وارتفاع الأسعار، وقلة فرص العمل.

وفرضت المليشيا الحوثية قيودا كبيرة على التجار، وألزمتهم بدفع الزكاة عبرهم، وعبر الفرق التي قامت بتوزيعها في مختلف الأحياء بالعاصمة ومناطق سيطرتها.