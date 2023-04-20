شكرا لبحثكم عن خبر ضبط زعيم تشكيل عصابي في أحد أسواق عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت قوات أمن العاصمة عدن، مساء اليوم الأربعاء، مطلوبا أمنيا في عدة اتهامات بجرائم سرقة في عدد من مديريات المدينة.

توصلت شرطة بئر فضل إلى المتهم (م.س.م) البالغ 35 عاما، بعد تمكنه من الهروب قبل شهر رمضان المبارك من قبضة الأمن.

وأكدت مصادر مطلعة أن المتهم من أرباب السوابق ومتهم في جرائم سرقة وبلطجة ومطلوب لعدة أقسام شرطة، حيث تزعم تشكيلا عصابيا مكونا من 4 عناصر إجرامية.

ورصدت فرق التحريات الأمنية المتهم منذ هروبه حتى عثرت عليه في أحد أسواق العاصمة عدن، وبالتنسيق مع شرطة البساتين ضبطته قبل الفرار.