شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف اليمنية: الجمعة أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها: بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها، فقد ثبت لدى الوزارة رؤية الهلال لهذا العام 1444هـ، وبذلك يكون يوم غد (الجمعة الموافق 21/ إبريل/ 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك) لقول النبي الكريم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما)”.