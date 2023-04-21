العرادة: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لإنجاح التهدئة وإحياء مسار السلام باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا عضو مجلس الرئاسة اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد يسهم في إنجاح التهدئة والمساعي الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة واستجابته لكل المبادرات وخيارات السلام المطروحة بما لا يتعارض مع المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية ذات الصلة. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

وقال العرادة "أن مليشيات الحوثي الإرهابية استمرت في التصعيد وقصف القرى والمدن واستهداف المدنيين وتعميق حدة الأزمة الإنسانية في بلادنا ومضاعفة معاناة اليمنيين، طالما استمرت طهران بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لها وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

واعتبر "استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية وتزويدها بالأسلحة، يعد خرقا واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، ويمثّل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين".