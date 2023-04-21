شكرا لبحثكم عن خبر مقتل خطيب العيد في بيحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل خطيب صلاة العيد ببيحان صباح اليوم اثر تبادل اطلاق نار. ووقع تبادل اطلاق النار بالقرب من ساحة صلاة العيد بمنطقة المطار في بيحان. وقال شهود عيان ان خلافاً نشب بين مسلحين وآخرين يتبعون الشيخ عبدالله الباني على خلفية من سيتولى إمامة وخطبة الصلاة. وتحول الخلاف لاحقاً الى اطلاق نار اودى بحياة الشيخ عبدالله الباني واصابة عدد من مرافقيه. وقال مصدر محلي ان الباني قتل خلال عودته الى منزله حيث اعترضه مسلحون واطلقوا النار على سيارته واردوه قتيلاً في الحال.

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