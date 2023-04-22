شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .. جندي يفقد سلاحه في باص اجرة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ابلغ جندي عن نسيان سلاحه الالي على متن حافلة صغيرة بعدن بتاريخ ٢٩ رمضان.

ودعا الجندي من عثر على سلاحه التواصل به.

وجاء في رسالة الاعلان

#إعلان عن فقدان قطعة سلاح روسي عطفة

الجندي ع،ع،ع فقد سلاحه الشخصي في ليلة 29 رمضان الساعة 11 ليلآ أثناء صعوده في باص دباب من جولة النصر إلى خور مكسر.

#نزل الجندي المذكور أعلاه في الشابات أمام معمل رمزي

وهو في حالة إرهاق وتعب وشرود ذهني مهموم هموم العيد مثل غيره من الجنود والمواطنين الذين يهمون مصاريف العيد وطلبيات الأسر، نزل المذكور من الباص وترك سلاحه داخل الباص على المعقد الذي كان يجلس فيه في الباص.

على من يعثر عليه او يعرف صاحب الباص إذا كان عنده السلاح عليه الاتصال على الأرقام التالية 772675607او الرقم 770127882

#نرجو منكم المساعدة والتعاون مع الجندي الذي يعاني فقدان سلاحه الشخصي واملنا بالله كبير ثم بكم أيها الأخيار الطيبين.

#من يعثر على السلاح له مكافأة مالية ولكم جزيل الشكر..