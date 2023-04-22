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يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار الصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء امس الجمعة بالعاصمة عدن الموافق 21ابريل 2023 م: الريال السعودي: الشراء = 322 البيع = 325 الدولار: الشراء = 1209 البيع =1221

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