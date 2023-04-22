شكرا لبحثكم عن خبر اغاثة الانتقالي تزور المستشفيات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرت اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، في العاصمة عدن، زيارة تفقدية لعموم المستشفيات الحكومية بالعاصمة؛ وذلك للاطمئنان على صحة المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتسليمهم الهدايا والمساعدات المخصصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي.

واطلع خلال الزيارة فريق لجنة الإغاثة برئاسة المهندس عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة المجلس، على حالة المرضى الذين يتلقون العلاج في معظم أقسام كل من مستشفى باصهيب، والجمهورية، والصداقة، ومستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وسير عمل الطواقم الطبية فيها ومستوى الخدمة والرعاية التي يقومون بتقديمها للمرضى بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

هذا وشدد المهندس عدنان الكاف خلال الزيارة على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتلبية احتياجاتهم، وتقديم العناية المطلوبة لجميع المرضى، مشيدًا بعمل الطواقم المتواجدة في مختلف أقسام المستشفيات للقيام بواجبهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجميع.

رافقة خلال الزيارة كل من أعضاء لجنة الإغاثة، الدكتور محمود شائف، والدكتورة نجوى فضل، والأستاذ عبد الله صالح مثنى، والأستاذ أسامة بن بريك، والأستاذ عاد علي هيثم، ونائب رئيس دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتور عبد العزيز علي هادي.