شكرا لبحثكم عن خبر شاب قبلي يطلب الصفح من أهل زوجته المزينة التي تزوجها سرا ثم قتلها خوفا من العار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في بسابقة هي الاولى من نوعها شهدت مدينة تحت سيطرت الحوثيين تحكيم قبلي عقب قيام شاب بقتل شابة حملت منه عقب الزواج به بالسر. وقالت مصادر:حضر سبعين شيخ الصلح الصلح القبلي عقب قيام شاب بقتل شابة تزوجته بالسر وحملت منه. واضافت:اجبر الشاب الفتاة على الاجهاض الا انها رفضت ذلك ما تسبب بقيامه بضربها حتى الموت بجريمة وحشية. واختتمت:اهل الشاب تصروا على ان تسقط الشابة وعلى ان يطلقها لاحقا كونه قبيلي وهي مزينة كما يسموها.

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