شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي : على للشعب اليمني ان يتجرع ما عانيناه في صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر بصنعاء، عن تصريح ل زعيم المليشيات الانقلابية، ، يتشفى من المعاناة والمجاعة التي وصل إليها حال معظم الشعب اليمني، في مختلف المحافظات وخصوصا الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وقال عبدالخالق الحوثي خلال حديث له مع قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام/ جناح صنعاء، "ما قد شاف الشعب اليمني ولا ربع ما عانيناه في صعدة ولابد ما يتجرعوا مثلنا".

وأوضح محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، إن الحوثي، قال هذا الحديث قبل فترة، لقيادي مؤتمري من "الأسر الهاشمية".

وأضاف معلقا على ذلك، هذا "لتعرفوا أنهم جاءوا منتقمين من الشعب، وما جريمة قتل المحتاجين يوم ٢٨ رمضان إلا جزء من إنتقامهم، كبش الفداء الكبوس ، والقتلى الأبرياء"، في إشارة إلى ما يعرف بحادثة التدافع التي وقع ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، الأربعاء الماضي، في منطقة باب اليمن، بأمانة العاصمة صنعاء.

والأربعاء الماضي، قُتل 85 شخصا وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة، بينهم نساء وأطفال" في حادثة التدافع، وفقما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حوثي، وطبي.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، ذكرت، نقلًا عن شهود عيان، قولهم إن مسلحين حوثيون أطلقوا النار في الهواء في محاولة للسيطرة على الحشود، وأصيب سلك كهربائي ما أدى إلى انفجاره.

وكان المئات من المواطنين، تجمعوا في مدرسة معين في باب اليمن، للحصول على مساعدات إنسانية من مؤسسة الكبوس، قبل أن يطلق مسلحون حوثيون النار لتفريق الجموع ويصيبون كيبلًا كهربائيًا، أوقع خسائر بشرية كبيرة.

وتعامل الحوثيون مع الكبوس، كأنه مجرم حرب، رغم أنه فاعل خير أراد تخفيف معاناة الناس، وهو يفعل ذلك منذ عشرات السنين.

وليلة الحادثة، أقدمت المليشيات على حصار منازل ومكاتب التاجر حسن الكبوس بصنعاء، واقتحمتها واقتادت جميع أفراد أسرته ومجموعة كبيرة من موظفيه إلى السجون، قبل أن تصل سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.