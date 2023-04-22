ضمن حملة انتقامية.. مليشيا الحوثي تُفجّر ثلاثة منازل بمديرية صرواح غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين مناوئين لها بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت أمس الجمعة (أول أيام عيد الفطر) على تفجير ثلاثة منازل للمواطنين (صالح بن صالح الدولة، عبدالله بن صالح الدولة، صالح ناصر الدولة) في قرية الزور بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



وكانت المليشيا قد فجرت في الثامن عشر من الشهر الماضي منزل المواطن (عبد العزيز أحمد الدولة) ليرتفع إجمالي ما فجّرته في القرية منذ فبراير الماضي إلى عشرة منازل، ضمن جرائم ارهابية انتقامية تقوم بها المليشيا ضد المدنيين ومعارضيها.



ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل لمعارضي الانقلاب في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح.

