شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحوثي يفاجئ سكان تعز المحاصرة بفتح طرق كان يغلقها من قبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مليشيا الحوثي فتح عدد من الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الحوثي، سلطان السامعي، إن المليشيات فتحت الطريق الرابط بين شارع الخمسين ومدينة النور وطريق صالة، وهي على استعداد لفتح طريق آخر.

وأشار السامعي، إلى أن هناك توافق في الملف الإنساني من تبادل الأسرى إلى فتح الطرقات والمطارات والموانئ ودفع رواتب الموظفين.

يشار إلى أن الطريق التي أعلنت المليشيات فتحها، كانت ضمن مقترحاتها التي رفضها الوفد الحكومي، قبل نحو عام، معتبرًا المقترح الحوثي رفضًا لفتح الطرق الرئيسية إلى تعز، واستبدالها بطرق وعرة لا ترفع الحصار عن المدينة.