شكرا لبحثكم عن خبر السودان : البرهان يكشف عن مكان تواجده بالخرطوم .. ويؤكد: لن أغادره الا بجنازة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن المكان الذي يتواجد فيه حاليا.

وقال : "أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش، هذه مهنتي، وهذا شرفي". حسب "العربية. نت".

وأضاف: "أنا موجود وأقوم بواجبي الدستوري، وأدافع عن الدولة السودانية، لا أدافع عن شخص أو جهة، وإنما أدافع عن السودان ووحدته وبقائه، وأدافع عن السودانيين جميعا".

البرهان لـ #العربية: أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش pic.twitter.com/fbVh6oKCVQ