شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات حوثية بفرض بند في نتائج المفاوضات لتجريم سب السلالة ‘‘الهاشمية’’ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

طالب قيادي حوثي، باستحداث بند يجرم سب سلالته ومذهبه، في حال نجحت المفاوضات القائمة.

ووجه القيادي ، المقيم في لندن، أحمد ، رسالة إلى الوفد المفاوض التابع للمليشيات، يطالبه بفرض بند في أي اتفاقية قادمة، يجرم سب السلالة والمذهب، متهمًا من أسماهم "الإخوان المسلمين" بالفجور في الخصومة.

وأضاف القيادي في المليشيات، أن "الإخوان" في إشارة إلى حزب ، خرجوا عن مساحات الخصومة، وتمكنوا من إنشاء وعي مجتمعي يستهدف السلالة "الهاشمية" التي ارتكبت شتى أنواع الجرائم بحق اليمنيين، خصوصًا بعد انقلابها على الدولة في 2014.

واشار الحوثي المؤيد، إلى أن "الإصلاح" قام ببث مسلسلات تستهدف مليشياته وتهدد النسيج المجتمعي، حسب زعمه، في إشارة إلى برنامج "" الذي تبثه قناة سهيل، للفنان محمد ، والذي لاقى رواجًا واسعًا في الأوساط اليمنية.

وجدد المدعو المؤيد، مطالبته للجنة التفاوض الحوثية، "بتثبيت بند أساسي يجرم سب السلالات والتجاوز عليها كما يحرم النيل من المذاهب او التجاوز عليها وتحديد عقوبة مغلظة لذلك".

وتخشى قيادات مليشيا الحوثي، التي تنتمي إلى سلالة واحدة، من انتقام الضحايا، في حال توقفت الحرب، وذلك بعد حملات الاعتقالات التي طالت آلاف المواطنين، ومصادرة أملاكهم، وتدمير منازلهم، إلى جانب الزج بهم في حرب عبثية، بهدف السيطرة على السلطة والحفاظ عليها.