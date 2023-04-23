شكرا لبحثكم عن خبر لليوم الثالث.. الرئيس الزُبيدي يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وتبادل الرئيس القائد مع جموع المهنئين من الشخصيات الاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والسياسية، والرياضية، والقيادات المحلية، والعسكرية والأمنية، وعموم المواطنين، التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى اغتنام أيام العيد لتقوية أواصر الأخوة ونبذ الفرقة والتشاحن، وتعزيز الترابط والتلاحم، سائلا المولى العلي القدير بأن يعيد العيد وقد تحقق لشعبنا ما يصبو إليه من تطلعات وأهداف.

ومن جانبهم، عبّر المهنئون عن سعادتهم بلقاء الرئيس الزُبيدي والسلام عليه، وتهنئتهم بالعيد، مثمنين جهوده الكبيرة في ما تحقق لقضية الجنوب خلال الفترة الماضية، على طريق تحقيق الهدف الأسمى للشعب الجنوب المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.