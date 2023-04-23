[ مأرب.. إصابة أسرة نازحة مكونة من ثمانية أشخاص بإصابات خطيرة جراء انفجار أسطوانة غاز ]

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، إصابة أسرة نازحة مكونة من ثمانية أشخاص، بإصابات بليغة جراء انفجار أسطوانة غاز.



وأوضحت في بيان لها، أن أسطوانة الغاز انفجرت في مسكن (دكان 3*3) الأسرة النازحة المكونة من زوج وزوجة وستة أطفال، في حي النهضة بقطاع الشركة.



وأشارت إلى أن رجال الإطفاء ورجال الأمن وأفراد المجتمع حاولوا إخماد الحريق، لكنه كان قويًا جدًا وتسبب في احتراق أفراد الأسرة بالكامل.



وحسب البيان فقد "تم نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الهيئة على وجه السرعة وهم الآن في وضع صعب ويحتاجوا الى رعاية صحية".



ووصفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الحادثة بالمؤلمة والمأساوية للغاية، مشددة على ضرورة التحقق من صلاحية أجهزة التدفئة والغاز بشكل دوري لتجنب مثل هذه المآسي.



وكان تقرير حكومي سابق كشف عن حدوث 282 حريقا في مخيمات النازحين بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسبب بمقتل وإصابة 67 نازحاً.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

