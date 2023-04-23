شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يغادر عدن في إجازة خاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مكتب رئاسة الجمهورية، ان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، غادر العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، في إجازة خاصة تستغرق بضعة أيام.

وكان في وداع فخامة الرئيس بمطار عدن الدولي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وعدد من المسؤولين.