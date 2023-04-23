شكرا لبحثكم عن خبر اتصال مفاجئ من صنعاء يكشف مصير اللواء الاسير "فيصل رجب" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجرى اللواء فيصل رجب اتصالا هاتفيا بأسرته مساء اليوم. وقال سالم فيصل رجب وهو نجل اللواء فيصل رجب ان والده اتصل وهنأ اسرته بعيد الفطر المبارك. وقال سالم ان صحة والده جيدة. واضاف بالقول: "الحمدلله في هذه الساعة المباركة اتصل الوالد من الآسر والحمدلله يطمئن كل محبيه بإنه في أتم الصحة والعافية ، ونسأل من الله بإن يعجل في خروجه من الآسر، الحمدلله الحمدلله الحمدلله . #اللواء_الركن_فيصل_رجب #فكو_العاني

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