شكرا لبحثكم عن خبر للأهمية.. مواطن يعلن عن فقدان بطائقه بين المعلا والتواهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المواطن يوسف عبدالله احمد فقدانه عدد من البطائق الخاصة به وهو في طريقه مابين المعلا والتواهي وكريتر . وقال يوسف انه فقد بطائق باسم ((يوسف عبدالله احمد سعيد وهي: 1- بطاقة شخصية برقم وطني .. 04010208648 2- بطاقة صراف كريمي 3- بطاقة صراف بنك اليمن الدولي وأعلن على من يجد هذه البطائق التواصل معه هلى الرقم 775452413 بالاتصال او الرسائل او ابلاغ أي قسم شرطه في عدن.

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