الحكومة اليمنية تعلن استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإجلاء أبناء الجالية من السودان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، استكمالها كافة الترتيبات اللازمة لإجلاء عدد من رعاياها من السودان الذي يشهد حربا من منتصف أبريل/ نيسان الجاري.



وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إنه تم "استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية، إلى ولاية بورتسودان استعداداً لإجلائهم واعادتهم إلى أرض الوطن".



وأوضح البيان، بأن عدد من قاموا بتسجيل اسماءهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات بلغ 1350 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى وصول عدد من الطلاب والأسر بالفعل إلى ولاية بورتسودان.



واشار إلى عدم وجود أي إصابات في اوساط الجالية اليمنية باستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن يمني، ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه.



ولفت إلى أن الجهود قد نجحت في إخراج عدد 45 طالباً من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء سبعة منهم إلى مدينة بحري.



ودعت الوزارة، أبناء الجالية اليمنية في السودان إلى أهمية اتباع تعليمات اللجنة المشكلة وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات، واستكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة.



وعبرت الخارجية، عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية الاجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكانت الحكومة "شكلت لجنة طوارئ من وزارة الخارجية والسفارة بالتنسيق مع قيادة الجالية واتحاد الطلاب في السودان، لحصر اليمنيين المتواجدين هناك".



وبدأت أمس السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

