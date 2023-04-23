مجلة أمريكية: بعد الصفقة الإيرانية –السعودية.. الصين تبحث عن انتصار دبلوماسي آخر في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مجلة The diplomat الأمريكية إن الصين تبحث عن انتصار دبلوماسي آخر في اليمن عقب توسطها مؤخرا في صفقة إعادة العلاقات الدبلوماسية الإيرانية -السعودية.



وأضافت المجلة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت"، أن موجة النشاط الدبلوماسي الأخيرة تظهر حرص الصين على تسجيل نقاط لها عبر القوة الناعمة - وكسب موطئ قدم للاستثمار في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب في حال تم التوصل لتسوية سلمية للصراع .



وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أبريل حول اليمن، أشاد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جينج شوانغ، بنجاح الصين في المساعدة على استعادة العلاقات الإيرانية -السعودية، معربًا عن أمله في أن "تتبع دول الشرق الأوسط الأخرى الاتجاه العام" نحو السلام.



وانضم ممثل الصين إلى الولايات المتحدة في حث المتمردين الحوثيين على ضبط النفس، وقال إن الصين مستعدة "لمواصلة بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وتحقيق سلام دائم في اليمن".



ووفق التقرير "من الصعب أن يبدو خطاب جينغ جديرًا بالملاحظة لولا حقيقة أن خطاب الصين يترافق مع جهود دبلوماسية مكثفة.ففي شهر واحد فقط، عقد القائم بالأعمال الصيني في اليمن، شاو تشنغ، خمسة اجتماعات منفصلة مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني". ولوضع ذلك في السياق، عقد شاو اجتماعًا واحدًا رفيع المستوى فقط من نوفمبر الماضي حتى مارس.



وركزت التغطية الصينية لهذه الاجتماعات في الغالب على الإشادة اليمنية بوساطة الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران، وكذلك الثناء على المساعدة الاقتصادية الصينية لليمن.



وبرغم أن تأكيد الصين على الرغبة في التوصل إلى تسوية سلمية سريعة لا يشير إلى أن بكين تخطط للقيام بدور رائد في تحقيق مثل هذا الحل، تؤكد البيانات الصحفية على دور "الصين والدول الأخرى" في المساعدة على تحقيق اختراق في المستقبل.



وكان من المفترض أن يوحد مجلس القيادة الرئاسي مختلف الجماعات المناهضة للحوثيين من جنوب اليمن وشماله. ومع ذلك، وكما كتب جريجوري جونسن، فإن إيجاد أرضية مشتركة بين الممثلين الثمانية أثبتت أنها مهمة صعبة.



لهذا السبب على ما يبدو، كان ممثل بكين يرى قادة يمثلون مصالح مختلفة. وشملت رحلته الدبلوماسية الأخيرة اجتماعات مع رئيس المجلس والمستشار الرئاسي السابق رشاد العليمي، وطارق صالح وعيدروس الزبيدي وسلطان العرادة.



في الأسابيع الأخيرة، التقى شاو تشنج أيضًا بالمستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة أنتوني هايوارد ، بالإضافة إلى ممثلين عن السويد والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



في غضون ذلك، نقلت وزارة الخارجية الصينية عن سفير اليمن لدى الصين محمد الميتمي قوله إن "اليمن يتوقع بصدق أن تستمر الصين في لعب دور في تعزيز التسوية السياسية للقضية اليمنية". التقى الدبلوماسي مؤخرا مع المبعوث الصيني الخاص لقضايا الشرق الأوسط، تشاي جون.



وكما تلاحظ تريتا بارسي من معهد كوينزي، فإن مجرد حقيقة استعادة الصين للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران تعني أن بكين ستكون قادرة على الحصول على بعض الفضل في إحلال سلام محتمل في اليمن.



وذلك لأن الرياض وطهران تعتبران الحرب في اليمن حربًا بالوكالة، حيث تدعم إيران المتمردين الحوثيين ضد الحكومة المدعومة من السعودية. وإذا وجد البلدان طريقة مرضية للطرفين لإنهاء الصراع، فسيكون ذلك نتيجة لوساطة بكين - حتى لو لم تلعب الصين دورًا حاسمًا في التسوية.



ومع ذلك، ترى المجلة الأمريكية بأن اهتمام الصين بالتوسط في السلام باليمن مدفوع بأكثر من رغبتها في تعزيز أوراق اعتمادها الدبلوماسية. إذ تأخذ التغطية الصينية لاجتماع ممثلها شاو مع العرادة في الاعتبار الموقع الجغرافي المميز لليمن وثرائها بالموارد الطبيعية، وإدراك الصين أن لديها الكثير من الإمكانات "في انتظار الاستغلال".



في ملاحظة مماثلة، خلال لقائه مع طارق صالح، أُفهم شاو على ما يبدو أن الصين ستكون موضع ترحيب "لتنفيذ التعاون الاقتصادي والتجاري" في إطار مبادرة الحزام والطريق.



بعد أسبوعين فقط، التقى شاو بممثلي فرع الشرق الأوسط لشركة تشاينا هاربور الهندسية لمناقشة "الوضع في اليمن والعلاقات الصينية اليمنية"، وتبادل وجهات النظر حول الحزام والطريق.



وتركز الشركة CHEC على تشييد البنية التحتية، ومن المرجح أن تتوقع الصين بأن تصبح لاعباً رئيسياً في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب. لذلك، يبدو أن نجاحات الصين الدبلوماسية تؤتي ثمارها. ليس من المرجح أن تعزز فقط أوراق اعتماد بكين كصانع سلام عالمي، ولكنها تعد أيضًا بإنشاء مشهد يتقبل الاستثمار الصيني.



ومع ضمان حسن النية للعديد من الجهات الفاعلة اليمنية الرئيسية عمليًا، يمكن للشركات الصينية أن تتطلع إلى توقيع عقود مربحة إذا وعندما تنتهي الحرب أخيرًا.

