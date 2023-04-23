اليمن يعلن استكمال اجراءات اجلاء رعاياه من السودان

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يزيد بن سلمان - شبوة - حكومة اليمن تعلن استكمال كافة ترتيبات إجلاء رعاياها من السودان

وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية..

شكري حسين/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، استكمالها كافة الترتيبات اللازمة لإجلاء عدد من رعاياها من السودان الذي يشهد حربا من منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، أنه تم "استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية إلى ولاية بورتسودان استعدادا لإجلائهم واعادتهم إلى أرض الوطن".

وأوضحت، بأن "عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات (التي ترغب في مغادرة السودان) بلغ 1350 مواطنا ومواطنة".

والسبت، قال مصدر في الخارجية للأناضول، إن الحكومة "شكلت لجنة طوارئ من وزارة الخارجية والسفارة بالتنسيق مع قيادة الجالية واتحاد الطلاب في السودان، لحصر اليمنيين المتواجدين هناك".

ولفت إلى أن الجهود "نجحت في إخراج عدد 45 طالبا من سكن المعالي بمنطقة شمبات في العاصمة الخرطوم، بعد تلقي نداء استغاثة منهم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان باستثناء 7 منهم إلى مدينة بحري".

وأشارت الخارجية في بيانها، إلى عدم "وجود أي إصابات في أوساط الجالية اليمنية باستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن، ناتجة عن تحطم زجاج نوافذ المبنى المتواجد فيه".

ودعت، أبناء الجالية اليمنية في السودان إلى "أهمية اتباع تعليمات اللجنة المشكلة وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات، واستكمال البيانات الخاصة بعملية الحصر بصورة عاجلة".

وعبرت، عن شكرها للدول التي "أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

وبدأت أمس السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.