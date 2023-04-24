شكرا لبحثكم عن خبر كشف حقيقة هروب الرئيس البشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز"، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه سابقا الفريق بكري حسن صالح، متواجدان في مستشفى السلاح الطبي التابع لسلاح المهندسين بالجيش السوداني في مدينة أم درمان.

وذكرت المصادر أن البشير وبكري نقلا من سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري إلى مستشفى السلاح الطبي العسكري بأم درمان قبل أسبوع من بداية المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع.

وهاجمت قوة مسلحة "الأحد" سجن كوبر وأطلقت سراح السجناء وسط اتهامات متبادلة بشأن الجهة التي تسببت في الهجوم على السجن الذي يضم عددا من سجناء حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالوقوف خلف إخلاء من وصفتهم بـ"قادة النظام البائد" من سجن كوبر.

ويتهم نشطاء سودانيون الحركة الاسلامية وعناصرها بالهجوم على سجن "كوبر" لإخراج وتهريب منسوبي التنظيم.