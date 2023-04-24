شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع من وزير الدفاع على أوضاع القوات في جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الإثنين، وزير الدفاع في حكومة المناصفة الفريق محسن الداعري.

واطّلع الرئيس الزُبيدي من الفريق الداعري على أحوال الجنود المرابطين في جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي، ومستوى جاهزية القوات، في ظل إصرار هذه المليشيا على التصعيد العسكري المعرقل للجهود الإقليمية والدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية بقاء القوات في حالة الجاهزية القصوى في عموم الجبهات، وردع أي اعتداءات قد تُقدم عليها المليشيا الحوثية، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، لإفساح المجال أمام الجهود التي تبذل من قبل المبعوث الأممي ودول الإقليم والعالم، لوقف الحرب وإحلال السلام.

وفي سياق آخر، اطّلع الرئيس الزُبيدي من وزير الدفاع على أحوال الضباط المبتعثين للدراسة في جمهورية السودان الشقيقة، في ظل الأوضاع المؤسفة التي تشهدها العاصمة الخرطوم، والجهود التي تُبذل من قبل الحكومة لإجلائهم بمعية الطلاب المبتعثين الآخرين، والعالقين من المواطنين، وما أنجز في هذا الجانب.

حضر اللقاء عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة، واللواء ركن عبدالحكيم الشعيبي مدير مكتب وزير الدفاع.