"الهجرة الدولية": إجلاء 3200 أفريقي من اليمن خلال العام الجاري

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الإثنين، إجلاء 3200 مهاجر أفريقي من اليمن خلال العام الجاري.



وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "عاد 3200 مهاجرا أفريقيا بينهم 254 طفلا من اليمن بأمان إلى ديارهم هذا العام عبر مطارات صنعاء (شمال)، وسيئون (شرق)، وعدن (جنوب)".



وأضافت أن العملية "تم دعمها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي (حكومي)، ومكتب السكان واللاجئين والعودة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".



وذكرت أنها "بحاجة ماسة إلى المزيد من الأموال لمساعدة المزيد من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في أوضاع خطرة".



وبشكل متكرر تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عمليات إجلاء طوعية لمهاجرين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.



ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الأفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم الانتقال إلى دول الخليج وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.



ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.



المصدر: الأناضول