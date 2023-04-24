شبوة.. قبائل بيحان تعتصم للمطالبة بسرعة ضبط قتلة "الشيخ الباني" وتنفيذ القصاص بحقهم

المنامة - ياسر ابراهيم - نصبت قبائل مديرية بيحان بمحافظة شبوة، مخيم اعتصام للمطالبة بالقصاص من قتلة الشيخ عبدالله الباني مدير مكتب الصحة في المديرية الذي اغتيل عقب أدائه خطبة العيد بالمصلي الرئيس في المديرية جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من أبناء قبائل المصعبين وقبائل بيحان الأخرى تجمعوا ليل مساء الأحد، ونصبوا مخيما للاعتصام في مصلي المطار الذي خطب وقتل فيه الشيخ الباني، للمطالبة بالقصاص من قتلته ومن يقف خلفهم.



وقتل الشيخ عبدالله الباني، يوم الجمعة، على يد مسلحين ينتمون لما يسمى "دفاع شبوة" بعد أدائه لخطبة وصلاة العيد في مديرية بيحان.



من جانبه، قال حلف أبناء وقبائل شبوة، إنه "يتابع الجريمة المروعة بقتل الشيخ عبدالله الباني بعد صلاة العيد في مشهد مسيئ وجريمة تجاوزت الشرع والأعراف والقوانين".



وأضاف الحلف في بيان له "إننا ندين ونستنكر ما حدث من تجاوز للقانون وتجاوز لحرمة الدم وحرمة العيد وحرمة المصلى، ونهيب بضرورة الإسراع بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة إنفاذاً للشرع والقانون ودرءا لفتنة يراد الزج بشبوة فيها".



وأكد حلف أبناء وقبائل شبوة في بيان "وقوفهم إلى جانب قبائل مصعبين وبيحان عامة في مطلبهم بالعدالة وتنفيذ القانون ضد الجناة".



وتابع: "وإننا إذ نثمن الخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية بالتحقيق وتسليم الجناة للعدالة فإننا نؤكد أن الإسراع في المحاكمة العادلة وتنفيذ الشرع والقانون في المتورطين هو الإجراء اللازم لدرء الفتنة وقطع الطريق على من يريد الزج بشبوة في فتن وصراعات عبر توظيف الجرائم سياسيا".



ودعا الحلف كافة أبناء محافظة شبوة إلى "التلاحم والمطالبة بالعدالة ونبذ العصبيات السياسية والقبلية والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة وإغلاق الطريق أمام أصوات الفتنة".





في السياق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، أجرى اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالحاج عبدالله عبدربه الباني، عزاه فيها باستشهاد نجله الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، في العملية الغادرة التي استهدفته عقب أداءه لصلاة العيد.



وخلال الاتصال، أكد الدكتور العليمي، اهتمام القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية في شبوة بمتابعة وضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل".



وأشار عضو المجلس الرئاسي، إلى أن"رحيل الشيخ عبدالله الباني جريمة تسببت بألم لكل أبناء محافظة شبوة بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية".

وقال: "لا يمكن القبول بالمساس بالنسيج الاجتماعي لأبناء محافظة شبوة، وعلى الجميع العمل على وحدة الصف، والعدو الحقيقي هو مليشيات الحوثي وحدها (...)".



من جانبه، أعرب الحاج عبدالله عبدربه الباني، عن ثقته بإحقاق الحق وانصاف الشهيد من خلال تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة لينالوا جزاءهم، وفق الوكالة.

