الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 200 مواطن من السودان إلى مدينة جدة السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، إجلاء 200 من أبناء الجالية في السودان إلى مدينة جدة السعودية كخطوة أولى قبل نقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير الإعلام والثقافة معمر الأرياني قوله، إن "الدفعة الأولى من أبناء الجالية اليمنية في السودان الشقيق، والمكونة من (200) وصلت إلى مدينة جدة السعودية".



وأشار الأرياني إلى أن وصول هذه الدفعة يأتي ضمن عملية الاجلاء التي تنفذها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبرعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.



وأوضح أنه وتنفيذا لتوجيهات الرئيس ودولة رئيس الوزراء فقد تم تشكيل خلية من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية للإشراف على عملية الاجلاء، كما تم تكليف فريق عمل في سفارة الجمهورية اليمنية لدى السودان لمتابعة وتسهيل اجلاء المواطنين اليمنيين.



ولفت إلى أن الفريق يمارسه مهامه في العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان، والقنصلية اليمنية في جدة، كما تم اصدار التوجيهات بمنح تصاريح مرور للعودة لليمن بصورة استثنائية، لمن انتهت جوازاتهم.



ووجه الارياني الشكر للقائمين على اتحاد طلاب اليمن في السودان، لجهودهم ضمن الفريق الحكومي المكلف بإنجاز المهمة، وتواصلهم مع الطلاب اليمنيين المتواجدين في مختلف مناطق السودان لتنسيق عملية الإجلاء.



وثمن الارياني دور السعودية في إجلاء أبناء الجالية اليمنية، والتعاون الكامل الذي ابداه المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية بالمملكة وسفارتيها في اليمن والسودان، وما يقدموه من رعاية ودعم لوجستي لإنجاز العملية.

