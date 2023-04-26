وصول الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان إلى جدة عبر سفينة إجلاء سعودية

وصلت فجر اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة السعودية، عبر سفينة الإجلاء السعودية "أمانة"، ضمن عملية إجلاء هي الأكبر شملت 1687 شخصاً من 58 جنسية.



ويُقدر أعداد اليمنيين الواصلين إلى جدة 239 شخصا، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية في وقت سابق.



وكانت وزارة الخارجية، أعلنت في وقت سابق من مساء أمس، مغادرة رحلة الاجلاء الأولى للرعايا اليمنيين من السودان من مدينة بورتسودان، وعلى متنها 239 مواطناً ومواطنة.



وأشارت الوزارة في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه من المتوقع وصول رحلة الاجلاء الأولى الى ميناء جدة فجر الاربعاء، حيث يتم حالياً استكمال إجراءات الاستقبال اللازمة.



ونوهت الوزارة أنها تقوم بمتابعة عملية اجلاء عدد من المواطنين والمواطنات من مدينتي الخرطوم ومدني باتجاه مدينة بورتسودان، في إطار التجهيزات لتسيير رحلات الإجلاء التالية.



وجددت الوزارة، التأكيد على أهمية التنسيق مع اللجنة المشكلة، والتقيد بالتعليمات الصادرة منها..لافتة إلى أن العمل جاري لاستكمال إجلاء كافة الطلاب وأبناء الجالية الراغبين بالعودة.



وعبرت وزارة الخارجية، عن عظيم الشكر والامتنان إلى السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على التسهيلات التي قدمتها لإجلاء الرعايا اليمنيين، تمهيداً لعودتهم الى أرض الوطن.