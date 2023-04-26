شكرا لبحثكم عن خبر طبيب سعودي : الخلاف بين الزوجين قد يسبب ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وخفقان، ودوخة، وإغماء، وجلطة في القلب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ‏‏‏استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، إن الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية قد يسبب ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وخفقان، ودوخة، وإغماء، وجلطة في القلب. وأوضح النمر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": وهي تحدث في النساء أكثر بكثير من الرجال، ولكني رأيتُ عدة حالات لرجالٍ أيضاً. وتابع: إذا الأطباء قالوا مافيها شيء، فأصلحوا مابينكما بالطرق المعروفة وبهدوء.

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