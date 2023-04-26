شاهد: رسالة بشان المنظر المعيب في الكمسري بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - من يعرف ادارة الكمسري فليوصل لهم ان هذا المشهد عيب .. هذا المكان متنفس للعائلات ولا يصح انتشار المخزنين على طول خط الملاهي ، والمشكلة ان المداكي تؤجر لهم داخل حديقة الملاهي.

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