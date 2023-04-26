شكرا لبحثكم عن خبر الإمارات اليوم : مفاوضات مسقط بدأت مهمة توحيد البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت جريدة الإمارات اليوم الرسمية، مساء يوم الاثنين، عن بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العاصمة العمانية مسقط، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت مصادر يمنية نقلت قولها الجريدة، أن تكون هناك عملية تفاوض جديدة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين حول إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا البدء في تنفيذ تفاهمات مسقط الإنسانية، المتمثلة في فتح الطرق ومطار صنعاء وموانئ الحديدة، وتشكيل لجان لتوحيد العملة والبنك المركزي والبدء في صرف مرتبات الموظفين.

وشهدت الأيام الماضية، تحركات إقليمية نوعية في سبيل عقد لقاء جامع بين الأطراف اليمنية للوصول إلى إعلان اتفاق هدنة تمهيداً لمفاوضات سلام شاملة.