شكرا لبحثكم عن خبر رويترز تكشف المكان الذي هرب اليه الرئيس السوداني عمر البشير واعوانه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر عسطرية سودانية، عن مكان اختفاء الرئيس المعزول عمر البشير، بعد إفراغ سجن كوبر الذي يقبع فيه مع عدد من أركان نظامه، بعد أن طالته نيران المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني والتدخل السريع.

وقال مصدران بمستشفى عسكري في العاصمة السودانية لـ«رويترز»، إن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من سجن «كوبر» إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل (نيسان).

وأصبح مكان وجود البشير مثار تساؤلات بعدما أعلن الوزير السابق في حكومته علي هارون، أمس (الثلاثاء)، أنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين.

وقال هارون، المطلوب أيضًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطاب مسجل للتلفزيون السوداني في وقت متأخر أمس، إن عددًا من المسؤولين في نظام البشير قد خرجوا من السجن. وأضاف «ظَلَلنا كقيادات لثورة الإنقاذ الوطني بمحبسنا بكوبر تحت تقاطع نيران المعركة الدائرة الآن، لمدّة تسعة أيّام، نتشارك وبقيّة نزلاء السجن وسجّانيه تلك الظروف الأمنيّة الاستثنائيّة».

وأضاف هارون «وبانفجار الأوضاع داخل السجن بخروج كل النزلاء يوم الأحد 23 أبريل (نيسان) 2023 عنوةً... حتى خلا تماما من نزلائه وسجّانيه، وبناءً على طلب القوّة المتبقية من وحدة السجون، تحرّكنا الى موقع آخر خارج السجن».

والبشير وهارون مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامهما بارتكاب جرائم في دارفور.