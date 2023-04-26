شكرا لبحثكم عن خبر تحكيم قبلي ينهي قضية قتل في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضمن الجهود الرامية إلى لملمة الاوضاع وحل القضايا وعدم السماح لانتشار الفتنة بين القبائل ، وبحضور قيادات عسكرية وامنية ومدراء مديريات سرار وخنفر ومشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية، شهدت منطقة طفوة بباتيس يافع الواقعة إدارياً ضمن محافظة أبين، صباح اليوم الثلاثاء تحكيم قبلي في قضية مقتل الشاب خالد محسن صالح على يد الجاني عارف محمد صالح السرحي بالعفو والسماح لوجة الله.

وشهدت منطقة طفوة التحكيم القبلي بوصول القيادات العسكرية ومشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية الى قبيلة السرحي لسماع منطوق الحكم بمقتل الشاب خالد محسن على يد الجاني عارف محمد صالح حسب الشروع المتعارف عليها بين القبائل والتي تعد هذة الخطوة بين قبائل يافع سائدة في تفويت الفرص للمتربصين بأثارة النعرات والاقتتال بين ابنائها وانهاء القضايا العالقة بين القبائل.

وبعد قراءة منطوق الحكم من قبل الشيخ نصر احمد شائف السرحي مرحبا بالحاضرين ، اكد أن قضية مقتل الشاب خالد السرحي بقدوم القبائل من مختلف مناطق الجنوب بهذا الحضور الكبير قد انهى القضية وهو تشريف وتكريم لقبيلة لسروح بالعفو والسماح وعتق رقبه لوجة الله للحفاظ على النسيج الاجتماعي الجنوبي.

ودعاء مشائخ وشخصيات اجتماعية كل أبناء الجنوب إلى المساهمة والمشاركة في حل قضايا الثأر والاقتتال بين القبائل ، معتبرين هذة الخطوة واحدة من البوادر الحاسمة التي تتحلى فيها قبائل يافع في القضاء على الفتنة والحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم السماح لانتشار الفتنة بين القبائل.

حضر التحكيم القبلي العميد عبداللطيف السيد قائد الحزام الامني دلتاء ابين والقائد طلال الكلدي قائد لواء شهداء الجنوب والقائد حيدرة السيد قائد اللواء الأول مكافحة ارهاب بأبين والمحامي مازن اليوسفي مدير عام خنفر والدكتور بسام الطالبي مدير عام سرار والشيخ طلال بن غازي شيخ قبيلة المناصر والشيخ رشيد العمودي شيخ مكتب السعدي وعدد من مشائخ واعيان ردفان والفضلي والعولقي ومشائخ قبائل يافع بجميع مكاتبها .