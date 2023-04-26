شكرا لبحثكم عن خبر الناشطة اليمنية جهاد العزوة تنشر صورة زفافها مع شاب مجهول الهوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الناشطة اليمنية المثيرة للجدل جيهان العزوة زواجها. ونشرت العزوة صورا من مراسم زفافها وذلك بعد عدة ايام من نشرها صورا لها برفقة شاب قالت انه زوجها. واثارت العزوة جدلا خلال سنوات طويلة عبر سلسلة فيديوهات مرئية ناقشت قضايا مختلفة.

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