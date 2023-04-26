شاهد الشاعر اليمني الكبير احمد الجابري في رباعيته الاخيرة وهو يقول : أضاعوني وهم أهلي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أضاعوني وهم أهلي بلا بيتٍ بلا سندِ أعيش العمر مغتربا وحيد الدرب في بلدي الشعور بالخذلان مرٌّ وعلقم ولكن لايزال الأمل بأن الخيرين كثير ،،، لا تتركوا الشاعر أحمد الجابري وحيدا . النص والفيديو من فيسبوك

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