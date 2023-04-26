شكرا لبحثكم عن خبر واتساب تثير الجدل باعلان ميزة دعم استخدام حساب واحد في عدة جوالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏اثارت خدمة التراسل الفوري واتساب امس الثلاثاء الجدل بعد اعلانها دعم استخدام الحساب ذاته على هواتف عدة، وذلك في خطوة طال انتظارها -حسب وصفها- ولكنها اثارت قلق التقنيين ومالكي الواتساب بسهولة اختراق حسابهم دون أن يشعروا.

وفي العام الماضي، وفرّت واتساب للأشخاص على مستوى العالم إمكانية تبادل الرسائل بمنتهى السلاسة عبر كل أجهزتهم، مع الاحتفاظ بمستوى الخصوصية والحماية نفسه

وقالت الشركة: «واليوم نحن بصدد تحسين الخصائص التي تدعم تعدد الأجهزة على نحو أكبر من خلال توفير القدرة على استخدام الحساب الواحد في واتساب على عدة هواتف»

ووفقًا لواتساب، المملوكة لشركة متيا، فإن هذه الخاصية مطلوبة بشدة من المستخدمين، إذ يمكن من خلالها الآن ربط الهاتف كواحد من أربعة أجهزة إضافية بحد أقصى، مثلما يحدث عند ربط واتساب في متصفحات الويب، والحواسيب اللوحية والحواسيب الشخصية

ويتصل كل هاتف مرتبط بواتساب على نحو مستقل، مما يضمن أن رسائلك الشخصية ووسائطك المتعددة ومكالماتك مشفرة تمامًا بين الطرفين، وإذا ظل جهازك الأساسي غير نشط لفترة طويلة، فإننا نسجّل خروجك تلقائيًا من جميع الأجهزة المصاحبة

وتعتقد الشركة بأن ربط الهواتف كأجهزة مصاحبة يجعل المراسلة أسهل. ويمكنك الآن التبديل بين الهواتف دون أن تسجل خروجك وبذلك يمكنك مواصلة دردشاتك من حيث توقفت. أو إذا كنت تملك نشاطًا تجاريًا صغيرًا، فقد أصبح الآن بإمكان الموظفين الإضافيين الرد على العملاء مباشرةً من هواتفهم من حساب واتساب للأعمال نفسه

وقالت واتساب إنها بدأت طرح هذا التحديث للمستخدمين على مستوى العالم وسيكون متوفرًا للجميع خلال الأسابيع القادمة

وأضافت الشركة أنها ستطرح أيضًا خلال الأسابيع القادمة طريقة بديلة وأسهل لربط الأجهزة المصاحبة

ويمكنك الآن إدخال رقم هاتفك في واتساب ويب لتلقي كود لمرة واحدة واستخدامه على هاتفك لإتمام عملية ربط الأجهزة بدلًا من الاضطرار إلى مسح الرمز المربّع. وقالت واتساب: «نحن نتطلع إلى طرح هذه الخاصية لمزيد من الأجهزة المصاحبة في المستقبل»

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري عن بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية حسابات المستخدمين من السرقة عبر البرامج الضارة

وقالت حينئذ إنها ستضيف خلال الأشهر القادمة ثلاث خصائص جديدة للحماية تشمل: حماية الحساب، والتحقق من الجهاز، بالإضافة إلى رموز الحماية التلقائية