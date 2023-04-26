مسلح يقتل أربعة من أفراد أسرته في حزم العدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته، في محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً يُدعى "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" من أهالي عزلة "حقين" بمديرية حزم العدين (غربي إب)، أقدم أمس الثلاثاء، على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله "محمود ياسين" ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة.



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة جاءت عقب خلافات أسرية بين الجاني وخاله، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أمراض نفسية وعقلية كان يعاني منها الجاني.



في الأثناء تحدثت مصادر محلية عن وفاة جدة الجاني والمجني عليهم كمداً إثر الجريمة المُروعة، وهي الرواية التي لم يتسنى لنا التأكد من صحتها على الفور.



وتزايدت جرائم القتل في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بشكل مفزع في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح.

