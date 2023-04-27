شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي انيس يكشف حقيقة الافراج عن اللواء فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف صحفي عن حقيقة الافراج عن اللواء فيصل رجب بصنعاء قبل قليل. وقال عبدالرحمن انيس:الاخبار المتداولة بشان الافراج عن اللواء فيصل رجب غير صحيحة . واضاف:حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليلة لم يتم الافراج لكن ربما يفرج عنه غدا الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي انيس يكشف حقيقة الافراج عن اللواء فيصل رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.