شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعين الارهابية سميرة مارش " رئيسة للزينبيات" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عينت المليشيا الحوثية الزينبية في صفوفها "سميرة مارش" في أعلى منصب قيادي أمني في محافظة الجوف كونها خبيرة في المتفجرات، حيث استهدفت العديد من الضباط والشخصيات البارزة، إلى جانب تفجير سوق شعبي ومقتل 25 مدنيًا.

وقالت مصادر أمنية "للمشهد اليمني" ان مليشيا الحوثي عينت الإرهابية سميرة مارش مديرة للشرطة النسائية الحوثية تحت إسم " رئيسه الزينبيات" والذي سيمكنها من استقطاب العشرات من النساء في الجوف وتدريبهن على الأعمال الإرهابية منها زراعة المتفجرات بعدة أشكال وطرق ومن خلال تقنيات سلكية ولا سلكية .

وكانت مارش، قد اعترفت، بعد ضبطها متلبسة بجريمتها، بتكليف مليشيا الحوثي لها لزراعة الألغام واستهداف القيادات العسكرية والأمنية والتجمعات الكبيرة للمدنيين، منها استهداف الصالة الرياضية بمارب، التي كان يتواجد فيها عشرات الجرحى.

ويكشف مقطع الفيديو والذي تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الإجتماعي عن حجم الاستغلال الحوثي للنساء اليمنيات واستغلال حاجتهن، ومنهن مارش والذي تم استغلالها بعد مقتل زوجها في صفوف المليشيات وإرغامها للعمل الإرهابي مقابل لقمة العيش، بحسب تعبيرها.

وتحاول المليشيا الحوثية استغلال اعتقال السلطات الأمنية بالجوف ومأرب، لسميرة مارش، لتبرير جريمتها باختطاف 4 من الصحفيين والحكم عليهم بالإعدام، قبل أن تقايض حياتهم، مقابل حياة الإرهابية مارش والتي أطلق سراحها في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين الشرعية والمليشيا الحوثية.