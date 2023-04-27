شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع عدد الوفيات في صنعاء .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت سلطات محافظة صنعاء الأربعاء ثلاث حالات غرق رغم التحذيرات المستمرة من السباحة في السدود وحواجز المياه . وقالت مصادر أن شابا يدعى " مراد أحمد صالح المسن الكميم " - 32 عاما - توفي غرقاً في سد شاحك. وأضافت أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الشاب التي علقت في السد . وجاءت حادثة الغرق رغم التحذيرات من السباحة السدود التي تتحول إلى مزارات مقاصد في الأعياد إلى ذلك غرق طفل 5 سنوات وطفلة 10 سنوات فى بركة حصن المدعي بمديرية مناخة غربي محافظة صنعاء .

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