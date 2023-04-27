شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة إماراتية تكشف اسم الشيخ الجنوبي الذي رتب زيارة وفد ابين الى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة إماراتية عن زعيم قبلي نسق من داخل محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بين الوفد القبلي الذي قّدم من محافظة أبين إلى العاصمة صنعاء، وبين الحوثيين، ضمن ما يسمى الوساطة القبلية للإفراج عن اللواء فيصل رجب.

وقالت صحيفة العين الإماراتية، إنها علمت من مصادر قبلية، إن الزعيم القبلي في محافظة المهرة، علي سالم الحريزي، "هو من تولى التنسيق لما يسمى بـ"الوفد القبلي" والذي يترأسه الزعيم القبلي "سالم الجنيدي" ذو صلة القرابة بـ"صالح الجنيدي"، الذي عينته المليشيات محافظا لأبين".

وجاءت زيارة ما يسمى بـ"الوفد القبلي" إلى مناطق المليشيات في ظل تسريبات بقرب إطلاق سراح فيصل رجب بمزاعم تخلي الحكومة المعترف بها دوليا عنه وهي أكاذيب حوثية تسعى لترويجها، لإحداث فتنة وشق في صفوف الشرعية بالمحافظات الجنوبية.

وكان الوفد القبلي، وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة صنعاء، تحت مسمى الوساطة القبلية للإفراج عن اللواء فيصل رجب، الأسير في سجون مليشيات الحوثي منذ العام 2015.

الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية تسعى لاستباق صفقة تبادل أسرى جديدة، من المتوقع انطلاقها منتصف مايو المقبل، وتتضمن الإفراج عن اللواء فيصل رجب، ضمن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين في مفاوضات سويسرا الماضية.