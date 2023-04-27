وفاة شاب غرقاً في سد مائي جنوبي شرق صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، أمس الأربعاء، شاب في الثلاثينات من عمره، غرقا، في إحدى السدود المائية بمحافظة صنعاء، (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شابا من أبناء محافظة ذمار يُدعى (مراد أحمد صالح المسن 32 عاماً) توفي غرقا في مياه سد "شاحك" بمديرية خولان الطيال جنوبي شرق صنعاء، أثناء محاولته السباحة داخل السد المائي.



وتشهد محافظات الجمهورية منذ أسابيع أمطار موسمية، ومعها امتلأت الحواجز والسدود المائية، وهو ما تسبب بتسجيل حالات الوفاة غرقا جراء محاولة السباحة في تلك السدود والحواجز المائية في ظل غياب أدوات السلامة.



وتتكرر حوادث الغرق بشكل موسمي في مياه السدود خاصة خلال الأعياد، حيث تتزايد رحلات التنزه لقضاء إجازة العيد.

