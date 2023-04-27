شكرا لبحثكم عن خبر امين عام الحزب الاشتراكي اليمني يزور الوزير المحرر محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف أمين عام الحزب الأستراكي اليمني والدكتور واعد باذيب عضو المكتب السياسي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء 26 أبريل 2024 بزياره اللواء الصبيحي في منزله بمديرية طور الباحة مهنئين له بحريته وعودته بالسلامه وتهنئته بعيد الفطر والاطمئنان عليه. وخلال الزيارة نقل الامين العام تحيات وتهاني قيادات وقواعد الحزب للوزير الصبيحي متمنيا له دوام التوفيق محيين نضاله وتاريخه العسكري المشرف.

كانت هذه تفاصيل خبر امين عام الحزب الاشتراكي اليمني يزور الوزير المحرر محمود الصبيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.