شكرا لبحثكم عن خبر الدفاع المدني يسيطر على حريق في فندق مكون من تسعة ادوار بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق قبل ساعة من الآن في أحد فنادق العاصمة عدن. وبحسب شهود عيان فقد اندلع الحريق في فندق دريم بلازا بخط التسعين بمديرية المنصورة في العاصمة عدن. وأشار الشهود إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع في الدور الأخير من مبنى الفندق المكون من تسعة أدوار والسيطرة عليه قبل التوسع إلى بقية أدوار المبنى. وخلف الحريق أضرار متوسطة بالدور الذي اندلع فيه النيران ولم تسجل أي ضحايا بشرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يسيطر على حريق في فندق مكون من تسعة ادوار بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.